Pedro Martins estava no Cruzeiro desde o início de 2022 - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 25/04/2024 18:15

Rio - O Cruzeiro anunciou a saída do diretor executivo Pedro Martins, que assumirá o cargo no Vasco . Ele estava no clube mineiro desde o início de 2022 e chegará ao Cruz-Maltino para ser o lugar de Alexandre Mattos, demitido no dia 21 de março.

O Cabuloso agradeceu ao profissional por "toda a dedicação e o entusiasmo com os objetivos do clube" e desejou sucesso a Pedro Martins na nova trajetória.



Será a segunda vez que Pedro Martins sucederá o trabalho de Alexandre Mattos em um clube. O mesmo aconteceu no início de 2022, quando a SAF comandada por Ronaldo Fenômeno passou a gerir o futebol do Cruzeiro e optou pela saída de Mattos.

Pedro Martins é formado em administração e possui MBA na Universidade de Liverpool, na Inglaterra. No futebol, além do Cruzeiro, já trabalhou como diretor da Ferroviária em 2017, 2018 e 2020 e como Gestor do Departamento de Informação no Athletico-PR, entre 2013 e 2017. Além disso, também foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol.