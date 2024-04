Hugo Moura foi apresentado pelo Vasco nesta quarta-feira (24) - Leandro Amorim/Vasco

Hugo Moura foi apresentado pelo Vasco nesta quarta-feira (24)Leandro Amorim/Vasco

Publicado 24/04/2024 14:18 | Atualizado 24/04/2024 15:04

clássico com o Fluminense, no último sábado (20), Hugo Moura só foi apresentado pelo Vasco nesta quarta-feira (24). Durante o papo com a imprensa, o volante demonstrou acreditar que o Cruz-Maltino tem condições de brigar pelas primeiras posições no Brasileirão. Rio - Apesar de já ter estreado e até dado assistência no, Hugo Moura só foi apresentado pelo Vasco nesta quarta-feira (24). Durante o papo com a imprensa, o volante demonstrou acreditar que o Cruz-Maltino tem condições de brigar pelas primeiras posições no Brasileirão.

"Acho que o Vasco tem elenco para brigar lá em cima com a ajuda da comissão técnica e é isso que vamos fazer no Brasileiro e na Copa do Brasil. O Vasco é um time enorme e temos que fazer com que seja campeão", disse o jogador.

Revelado pelo Flamengo, Hugo minimizou seu passado na equipe rubro-negro e garantiu estar empenhado para ajudar o Vasco a conquistar coisas grandes na temporada.

"É meu passado. Já joguei no Flamengo e estou muito feliz por vestir a camisa do Vasco. É um sonho para mim e para minha família. Estou muito feliz aqui no Vasco. Os jogadores me receberam muito bem. Minha família está feliz, meu empresário está feliz, minha esposa está feliz, e é isso que importa para um jogador jogar bem e com confiança. No dia a dia, vou conhecendo os jogadores e tenho certeza de que faremos uma grande temporada para chegar lá em cima no Brasileiro e na frente na Copa do Brasil", afirmou.

Hugo Moura foi contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR até o fim do ano. O Vasco tem obrigação de compra ao fim do vínculo por R$ 10 milhões.

Veja outros trechos da entrevista:

Acerto com o Vasco

"Tenho uma confiança enorme no meu empresário, que resolveu tudo para mim. Da minha parte, tive que tomar a decisão e estou orgulhoso por vestir essa camisa. Cada dia mais feliz, conhecendo jogadores, funcionários... E que não façamos amigos no clube, mas uma grande família."

Relação com a comissão técnica

"Quando cheguei, eles estavam viajando. Treinei pouco com o grupo e fui para o jogo com o Fluminense. Tivemos poucas conversas, mas agora durante essa semana já conversamos bastante, estou conhecendo o que ele (Emiliano) pede e quer. Isso é importante para mim."

Estreia contra o Fluminense

"Acho que para vestir essa camisa tem que ter raça e vontade. O jogo com o Fluminense era muito difícil e eu tinha que fazer algo para mudar não só o meu desempenho, mas o jogo. Encaixou bem, consegui dar uma assistência, jogamos bem no segundo tempo. Infelizmente, não conseguimos o empate ou a vitória, mas vamos trabalhar porque sábado tem mais uma batalha. Estou ansioso para chegar no Caldeirão e conquistar os três pontos."

Escolha pelo Vasco

"Minha decisão de vir para o Vasco foi por vir para um clube grande. Sei que a minha família queria ficar mais perto de mim, Curitiba é um pouco longe, mas em nenhum momento houve insegurança em vir para o Vasco. Meu filho é do Rio, minha família mora próxima ao Rio, e vou ficar perto deles. Eu estou feliz, eles estão felizes, e lá dentro de campo isso conta muito."