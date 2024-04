Gabriel Pec tem dois gols e três assistências em oito jogos pelo LA Galaxy - Divulgação / LA Galaxy

Publicado 22/04/2024 12:30

Estados Unidos - Cria do Vasco , Gabriel Pec foi destaque na vitória do LA Galaxy sobre o San Jose, no último domingo. O atacante foi titular e marcou o primeiro dos quatro gols do time da casa na partida. Além disso, deu assistência para Riqui Puig mandar para as redes. No fim, o duelo terminou em 4 a 3 para a equipe do brasileiro.