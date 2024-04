David, do Vasco, em lance com Manoel, do Fluminense, no clássico do último sábado (20) - Leandro Amorim / Vasco

David, do Vasco, em lance com Manoel, do Fluminense, no clássico do último sábado (20)Leandro Amorim / Vasco

Publicado 21/04/2024 09:19 | Atualizado 21/04/2024 09:20

Rio - A derrota do Vasco para o Fluminense por 2 a 1, no último sábado (20), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro , aumentou ainda mais o jejum do clube contra o rival no Templo do Futebol. A última vitória do Gigante da Colina foi há cinco anos, pelo Campeonato Carioca. Desde então, foram sete jogos, três empates e quatro derrotas.

Confira os jogos

2/11/2019 - Fluminense 0 x 0 Vasco

15/03/2020 - Vasco 0 x 2 Fluminense

29/08/2020 - Fluminense 2 x 1 Vasco

12/03/2023 - Fluminense 2 x 0 Vasco

06/05/2023 - Fluminense 1 x 1 Vasco

14/02/2024 - Fluminense 0 x 0 Vasco

20/04/2024 - Fluminense 2 x 1 Vasco

Em campo, o Vasco, apesar de ser inferior técnicamente, conseguiu competir com o Fluminense, assim como fez contra Grêmio e Red Bull Bragantino. No entanto, pesou para o Cruz-Maltino a falta de qualidade nas finalizações.

Rayan, em lance cara a cara com Fábio, chutou em cima do goleiro tricolor e desperdiçou a chance de conseguir o empate logo no início do segundo tempo. Em seguida, Martinelli ampliou para o clube das Laranjeiras.

Já no fim da partida, com o placar em 2 a 1, Clayton perdeu outra chance clara para o Gigante da Colina. Ele também ficou cara a cara com Fábio, mas desperdiçou a chance do Vasco sair com um ponto do Maracanã.

Em um recorte geral, indo além do Maraca, o Cruz-Maltino venceu apenas uma partida contra o Fluminense desde 2020. Apesar de ter vencido o Tricolor no ano passado por 4 a 2, quebrando assim um jejum de quatro anos sem derrotar o rival, o retrospecto recente é muito negativo contra o Flu.

O Vasco retorna aos gramados contra o Criciúma, no próximo sábado (27), às 16h, em São Januário, pela quarta rodada do Brasileirão.