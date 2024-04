Técnico Ramon Diaz pode contar com novo reforço do Vasco no clássico no Maracanã - Leandro Amorim/vasco

Publicado 20/04/2024 13:17

às 16h (de Brasília) contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

O Vasco segue sem poder contar com Payet, em fase de transição da lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Por outro lado, o técnico Ramón Díaz incluiu o recém-chegado Hugo Moura entre os relacionados para o clássico deste sábado,contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

também está na lista de relacionados é o zagueiro João Victor, que

Quem, que chegou a ser dúvida por causa de dores no joelho esquerdo. Reavaliado na sexta, ele está liberado e deve fazer dupla de zaga com Léo.

Afinal, Medel segue fora, já que está liberado e viajou ao Chile para ficar com a mãe, que está com estado der saúde delicado. Outro desfalque é Praxedes, com edema muscular na coxa esquerda.



O Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Galdames e Sforza; Rossi, Vegetti e David.



Confira os relacionados do Vasco



Goleiros: Léo Jardim e Keiller;



Defensores: João Victor, Léo, Lucas Piton, Maicon, Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Rojas, Victor Luís;



Meio-campistas: Galdames, Hugo Moura, JP, Mateus Carvalho, Sforza, Zé Gabriel;



Atacantes: Adson, Clayton, David, Erick Marcus, Rayan, Rossi, Vegetti.