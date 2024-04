De Lucca entrou em campo quatro vezes pelo Vasco nesta temporada e deu três assistências - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 19/04/2024 14:50

Rio - No último dia da janela de transferências doméstica, o Vasco encaminhou a saída do volante Patrick De Lucca para o Ceará. O atleta deve ser emprestado ao Vozão até o fim deste ano. O contrato ainda não foi assinado, mas detalhes separam o jogador do clube nordestino.

De Lucca, inclusive, já aparece com a camisa do Ceará no site da CBF, mas ainda não foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade.

Ele chegou ao Vasco em 2023, quando estava em fim de contrato com o Bahia. No Rio de Janeiro, porém, não teve sequência de jogos - sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho e perdeu grande parte da temporada no ano passado.

Em 2024, entrou em campo quatro vezes e deu três assistências no Campeonato Carioca. No total, De Lucca vestiu a camisa do Vasco em oito oportunidades. Agora, será reforço do Ceará para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.