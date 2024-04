Vasco, Flamengo e Fluminense disputam a licitação do Maracanã - Leandro Amorim / Vasco

Vasco, Flamengo e Fluminense disputam a licitação do MaracanãLeandro Amorim / Vasco

Publicado 19/04/2024 10:10 | Atualizado 19/04/2024 10:10

Rio - A licitação do Maracanã ganhou um novo capítulo. O Consórcio 'Maracanã Para Todos', do Vasco e WTorre, entrou com recurso alegando irregularidades e benefícios ao Consórcio Fla-Flu, formado por Flamengo e Fluminense, segundo o "ge". O Cruzmaltino considera que a Comissão Especial de Licitação formada pelo Governo do Estado usou de critérios subjetivos não previstos no Edital.

O Consórcio 'Maracanã Para Todos' pede a revisão da avaliação da segunda fase para conquistar nota máxima. Na avaliação da Comissão Especial de Licitação, o Vasco e a WTorre não atenderam parcialmente a três requisitos, além de dois por inteiro. O Cruzmaltino incluiu jogos de Santos (35) e Brusque (5) na proposta técnica, o que não foi aceito.

A defesa vascaína alega que não há no Edital nenhum impedimento para celebrar compromissos com clubes de outros Estados. Além disso, pede a desclassificação da dupla Fla-Flu alegando ausência de descrição de atividades básicas, responsabilidades, rotinas de operação e quantitativas pedidos na proposta técnica.

Na segunda fase do processo de licitação, o Consórcio Fla-Flu obteve a maior nota, com 117 pontos , enquanto o consórcio formado por Vasco e WTorre fez apenas 81. Já o terceiro consórcio que estava na disputa, a RNGD (da Arena 360, que administra o estádio Mané Garrincha, em Brasília) terminou desclassificado por não atender o número mínimo de jogos exigido.

Sendo assim, o governo do Rio de Janeiro finalizou a segunda fase do processo de licitação do Maracanã, e dois consórcios seguem na disputa. São eles: Fla-Flu, da dupla Flamengo e Fluminense; e Maracanã para Todos, do Vasco e da WTorre. Nesta etapa, foram analisadas as propostas técnicas de cada consórcio. A tendência é que o processo de licitação do Maracanã seja concluído no mês de maio.