Maracanã - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/04/2024 08:00 | Atualizado 10/04/2024 10:55

Rio - O Governo do Estado do Rio divulgou na madrugada desta quarta-feira, 10, as notas da segunda fase do processo de licitação do Maracanã. O consórcio Fla-Flu, da dupla Flamengo e Fluminense, teve a maior nota. Maracanã para Todos, do Vasco e da WTorre, teve a segunda maior. Já o consórcio RNGD, da Arena 360, foi desclassificado por não atender o número mínimo de jogos exigido pelo edital.

Além disso, a comissão de licitação considerou que os jogos de Santos (35 datas) e Brusque (cinco datas), que estão na proposta de Vasco e WTorre, feriam o edital.

VEJA A PONTUAÇÃO GERAL

Consórcio Fla-Flu (117 pontos): comissão entendeu que a proposta atendeu a quase todos os pontos do edital e parcialmente em quatro quesitos.

Consórcio Maracanã para Todos (81 pontos): comissão entendeu que a proposta atendeu parcialmente a três requisitos e não atendeu a dois por inteiro.

Consórcio RNGD (54 pontos): desclassificada por não atender o número mínimo de 25 jogos.

PANORAMA

Nesta etapa, foram analisadas as propostas técnicas de cada consórcio. A tendência é que o processo de licitação do Maracanã seja concluído no mês de maio. O contrato tem duração de 20 anos.