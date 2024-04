Pedro marcou um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Palestino na Libertadores - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 10/04/2024 23:24 | Atualizado 11/04/2024 08:27

Rio - Foi mais complicado que o imaginado nas prévias, mas o Flamengo venceu a sua primeira partida na edição de 2024 da Conmebol Libertadores. Nesta quarta-feira (10), no Maracanã, o Rubro-Negro iniciou com controle total, foi dominado em grande parte da segunda etapa, mas conseguiu bater o Palestino (CHI) pelo placar de 2 a 0. Os gols do duelo pela segunda rodada do Grupo E foram marcados por Pedro e Léo Ortiz, estreante da noite.

Com o resultado, o clube da Gávea assumiu provisoriamente a liderança da chave com quatro pontos somados - o Bolívar (BOL) encara o Millonarios (COL) nesta quarta (11) e volta à ponta em caso de vitória. Os comandados de Tite voltam a campo no domingo (14), contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, pela estreia no Brasileirão.

O jogo

Chegando para o duelo após conquistar o título do Campeonato Carioca, o Flamengo foi novamente com força máxima para não deixar dúvidas diante da equipe considerada a mais frágil do grupo. O Palestino, na estreia, levou de 4 a 0 do Bolívar (BOL) dentro de casa e chegou ao Rio para tentar uma recuperação.



Em campo, na primeira etapa, o Rubro-Negro foi para cima fazendo valer o favoritismo, controlou as ações ofensivas e pouco sofreu. Na linha de zaga, Tite promoveu a estreia de Léo Ortiz, que formou dupla com Léo Pereira, e houve bom encaixe na marcação. Os chilenos pouco assustaram e pareciam inofensivos.



O volume de jogo impressionou desde o apito inicial, e o placar foi aberto aos 20 minutos. Everton Cebolinha encontrou Ayrton Lucas na área, o lateral-esquerdo finalizou e a bola sobrou para Pedro, que, com categoria, limpou o goleiro Rigamonti com um toque por cima e completou de cabeça para o fundo da rede.



No decorrer da primeira metade do jogo, o Flamengo ainda acumulou diversas chances perdidas, parou na boa atuação de Rigamonti e, em lance que seria gol de placa, Dávila tirou em cima da linha a finalização de Cebolinha que iria no ângulo esquerdo. Sensação de que poderia ter sido um cenário mais fácil.



Retorno apagado



Na volta do intervalo, no entanto, o Flamengo pouco conseguiu jogar e viu o Palestino ter as melhores oportunidades. Grande arma do time carioca, a bola aérea dos chilenos assustou em lances de bola parada, com o goleiro Rossi precisando fazer boas intervenções.



O Palestino até conseguiu explorar bem os espaços dados pelo time de Tite, controlou o meio-campo com poucos embates físicos, tocou a bola em busca do terço final, mas a superioridade técnica foi escancarada. O Flamengo acordou no duelo, principalmente após as entradas de Bruno Henrique e Allan.



Com isso, as ações voltaram aos pés do Flamengo para uma estratégia de transição. Pedro chegou a ter gol anulado por posição irregular aos 31 do segundo tempo e desperdiçou boa oportunidade em contra-ataque, finalizando por cima quando saiu sozinho contra o goleiro.



Estreia com brilho



Para acalmar a situação no Maracanã, apareceu o estreante da noite: Léo Ortiz. Em meio à atuação sólida e vencendo duelos individuais, o zagueiro, aos 39 minutos, antecipou a marcação e completou para o gol o escanteio que veio da direita dos pés do jovem Lorran, que acabara de entrar no lugar de Arrascaeta. O tento anotado deu números finais e garantiu a primeira vitória do Rubro-Negro na Conmebol Libertadores.

Ficha técnica



Flamengo 2 x 0 Palestino (CHI)

Local: Maracanã

Data e hora: 10/4 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Facundo Tello

Assistentes: Gabriel Chade e Sebastián Rainieri



Gols: Pedro 20'/1ºT e Léo Ortiz 39'/2ºT (FLA)



Cartões amarelos: Erick Pulgar e De la Cruz (FLA); Linares, Rojas, Cornejo e Ceza (CDP)



FLAMENGO: Rossi; Varela (Viña), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz (Allan) e Arrascaeta (Lorran); Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Victor Hugo) e Pedro. Técnico: Tite.



PALESTINO: Rigamonti; Rojas, Ceza, Cristian Suárez e Zúñiga; Linares, Dávila (Cornejo) e Véjar (Palacio) ; Abrigo (Chamorro), Gonzalo Sosa (Marabel) e Benítez (Carrasco). Técnico: Pablo Sánchez.