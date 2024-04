Léo Ortiz fez o segundo do Flamengo na vitória sobre o Palestino - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 10/04/2024 23:44

a primeira vitória da equipe na Libertadores. Após a partida no Maracanã, nesta quarta-feira (10), o zagueiro celebrou sua primeira aparição pelo Rubro-Negro e o tento anotado, que, segundo ele, acalmou o cenário do duelo. Rio - O Flamengo correu riscos diante do modesto Palestino (CHI) na segunda etapa, mas contou com gol do estreante Léo Ortiz no fim do jogo, que garantiu. Após a partida no Maracanã, nesta quarta-feira (10), o zagueiro celebrou sua primeira aparição pelo Rubro-Negro e o tento anotado, que, segundo ele, acalmou o cenário do duelo.

"Feliz pela estreia, pela vitória e principalmente por não sofrer gol. Acho que esse é o primeiro dever da gente ali da defesa, dar essa solidez. Mas o bônus de fazer um gol, e um gol que dá uma tranquilidade no final do jogo, que tinha começado a ficar um pouco perigoso... Dá um alívio maior para todo mundo e uma felicidade pela grande estreia de hoje", comentou Léo Ortiz, em entrevista à Globo após a partida.

Léo chegou ao Flamengo no início de março após passagem marcante pelo Red Bull Bragantino e ocupou o lugar de Fabrício Bruno, que foi preservado da partida contra o Palestino. Companheiro de elenco, o craque uruguaio Arrascaeta avaliou a estreia do defensor.

"Nota 10, nota 10. Parabéns para ele. Ajudou muito a equipe, muito seguro lá atrás, agora é continuar trabalhando para o time melhorar."

Com o resultado, o clube da Gávea assumiu provisoriamente a liderança da chave com quatro pontos somados - o Bolívar (BOL) encara o Millonarios (COL) nesta quarta (11) e volta à ponta em caso de vitória. Os comandados de Tite voltam a campo no domingo (14), contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, pela estreia no Brasileirão.