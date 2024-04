Léo Ortiz em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu - Divulgação/Flamengo

Léo Ortiz em treino do Flamengo no CT Ninho do UrubuDivulgação/Flamengo

Publicado 10/04/2024 20:24

Rio - O Flamengo está escalado para o duelo desta quarta-feira (10) com o Palestino (CHI), pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores, no Maracanã. A grande novidade no time do técnico Tite será a estreia do zagueiro Léo Ortiz, formando dupla com Léo Pereira.

A equipe rubro-negra vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Os desfalques são os mesmos do segundo jogo da final do Campeonato Carioca: Wesley e Gerson, ambos em recuperação após problemas físicos, e Gabigol, suspenso após tentativa de fraude em exame antidoping.

No banco de reservas, Tite tem como opções Matheus Cunha, David Luiz, Fabrício Bruno, Cleiton, Viña, Igor Jesus, Evertton Araújo, Allan, Victor Hugo, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Lorran.