Flamengo venceu o Palestino pelo placar de 2 a 0 no Maracanã pela Libertadores - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 11/04/2024 00:44

Rio - O Flamengo fez valer o mando de campo e a superioridade técnica, e venceu o Palestino pelo placar de 2 a 0 no Maracanã pela segunda rodada do Grupo E da Conmebol Libertadores. Os gols da partida (veja abaixo) foram marcados por Pedro, aos 20 da primeira etapa, e Léo Pereira, aos 39 do segundo tempo.

Com o resultado, o clube da Gávea assumiu provisoriamente a liderança da chave com quatro pontos somados - o Bolívar (BOL) encara o Millonarios (COL) nesta quarta (11) e volta à ponta em caso de vitória. Os comandados de Tite voltam a campo no domingo (14), contra o Atlético-GO, no Serra Dourada, pela estreia no Brasileirão.