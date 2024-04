Nova segunda camisa do Flamengo tem ondulações que representam o canto da torcida rubro-negra - Divulgação

Publicado 10/04/2024 10:48

O Flamengo e a Adidas apresentaram oficialmente a nova segunda camisa para a temporada de 2024. Pedro, Cebolinha e Pulgar foram os 'modelos' escolhidos para o lançamento, assim como , Thaisa, Duda, do futebol feminino, e o jovem Joshua, do sub-17.

Todos os jogadores e jogadoras participaram de uma gravação com o trapper Tokio DK e Dj Papatinho que lançaram a música 'A mudança sou eu' em um clipe com a nova segunda camisa do Flamengo.



SEGURA QUE É HIT!



Tem Manto novo na área, no beat de “A Mudança Sou Eu”, novo single de @tokiodk feat @papatinho.



Entre na onda e garanta o seu em https://t.co/uOfB409kWN ou direto no adidas app pic.twitter.com/Y49TMf4f6s — adidasbrasil (@adidasbrasil) April 10, 2024

O uniforme quase todo em branco, com detalhes em vermelho e o escudo do Flamengo e o símbolo da Adidas bordados na cor preta, tem uma homenagem à torcida através de ondulações que fazem referência às ondas sonoras produzidas pelo canto dos rubro-negros.



Os torcedores já puderam ver a camisa do Flamengo no domingo (7), após a conquista do Campeonato Carioca. Na comemoração, os jogadores e dirigentes vestiram o novo uniforme, com o número 38 às costas, representando o número de conquistas estaduais alcançadas.



O valor de venda é de R$ 349,99 nas versões torcedor masculina e feminina. A versão infantil custa R$ 299,99, enquanto a que tem a tecnologia utilizada pelos jogadores sai por R$ 599,99.