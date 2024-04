Lorran, meia-atacante do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/04/2024 11:47

Rio - Herói do Flamengo no título da Libertadores sub-20, Lorran tem impressionado nos treinos e deve receber chances de Tite nos próximos jogos do Flamengo. De acordo com o "UOL", o jovem de 17 anos é visto pela comissão técnica como uma alternativa para Gabigol, suspenso até abril de 2025 por tentar fraudar exame antidoping.

Lorran já treina com os profissionais há cerca de três semanas, desde a conquista da Libertadores, e tem chamado atenção nas atividades por sua qualidade técnica e versatilidade no ataque. Nos treinos, já foi utilizado por Tite nas duas pontas, por dentro e outras vezes como falso 9, caso preciso substituir Pedro.

Com a ausência de Gabigol, Lorran deve disputar espaço com Carlinhos, recém-contratado junto ao Nova Iguaçu. O vice-artilheiro do Campeonato Carioca iniciou seus trabalhos no Ninho do Urubu na última segunda-feira (9).



Lorran brilhou na vitória sobre o Boca Juniors na final da Libertadores sub-20, com um gol e uma assistência. A joia tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e a multa rescisória já passa dos 50 milhões de euros (R$ 274,82 milhões).