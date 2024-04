Léo Ortiz em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/04/2024 08:00

Rio - Único reforço apresentado que ainda não estreou, o zagueiro Léo Ortiz vive a expectativa pela primeira oportunidade com a camisa do Flamengo. O jogador, de 28 anos, foi relacionado para a semifinal contra o Fluminense e para a final contra o Nova Iguaçu, mas não saiu do banco de reservas.

"Ansioso por poder entrar no Maracanã agora vestindo a camisa do Flamengo, com toda essa torcida nos apoiando . Já deu para sentir o calor do banco, mas estou realmente ansioso para estar em campo. É aquela ansiedade boa de poder fazer o que eu mais gosto", disse o zagueiro ao "ge".

Léo Ortiz foi contratado pelo Flamengo por R$ 37,6 milhões junto ao Bragantino, com contrato válido até o fim de 2028. A falta de oportunidades, no entanto, é justificada pela boa fase da dupla titular Fabrício Bruno e Léo Pereira. O zagueiro vê a disputa saudável e espera a oportunidade com paciência.

"Fico muito feliz por eles estarem indo bem porque isso vai fazer com que a gente conquiste títulos juntos. A temporada é muito longa, vão ter muitos jogos, vai ter espaço para todo mundo e todos têm que estar pronto para jogar. Disputa boa que faz com que todo mundo eleve seu nível e eleve o nível do Flamengo em campo", afirmou.

O Flamengo sacramentou o título carioca após vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0, no último domingo (7), no Maracanã. Foi o 38º título estadual da história do clube, ampliando a hegemonia sobre os rivais. O Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra o Palestino, do Chile, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.