Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca pela 38ª vez na históriaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/04/2024 09:30

Rio - O Flamengo ampliou a hegemonia no Campeonato Carioca. Após vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0, neste último domingo (7) , o Rubro-Negro conquistou o 38º título estadual e aumentou a distância para o Fluminense, segundo maior campeão, com 33 conquistas. Esta foi a sétima vez que conquistou o título de forma invicta.

Ninguém conquistou mais títulos de forma invicta do que o Flamengo. Com a conquista sem derrotas neste ano, o Rubro-Negro superou o Vasco. Ambos, inclusive, são os únicos que conseguiram o feito neste século. O Botafogo conseguiu somente uma vez, em 1989, enquanto o Fluminense não é campeão invicto há mais de 100 anos.

Maiores campeões invictos do Carioca:

1º - Flamengo - 7 vezes (1915, 1920, 1979, 1996, 2011 e 2017)

2º - Vasco - 6 vezes (1924, 1945, 1947, 1949, 1992 e 2016)

3º - Fluminense - 3 vezes (1908, 1909 e 1911)

4º - Botafogo - 1 vez (1989)

Após conquistar o título do Campeonato Carioca, o Flamengo muda o foco para a Libertadores. O Rubro-Negro enfrenta o Palestino, do Chile, na próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos. Na estreia, o Mengão empatou com o Millonarios por 1 a 1, em Bogotá, na Colômbia.