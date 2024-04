Gerson, do Flamengo, se recupera de problema renal que o tirou dos gramados no fim de fevereiro - Marcelo Cortes / Flamengo

Gerson, do Flamengo, se recupera de problema renal que o tirou dos gramados no fim de fevereiroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/04/2024 21:59

Rio - Desfalque no Flamengo desde fevereiro devido a um problema renal, o volante Gerson já vive a expectativa por seu retorno aos gramados e comentou sobre a tristeza da ausência nas conquistas do Rubro-Negro no início de temporada. Ele, após a vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, que deu o título estadual ao time comandado por Tite, agradeceu o apoio em meio ao problema de saúde e valorizou a conquista no Maracanã.

Gerson foi diagnosticado com hidronefrose renal, dilatação do rim provocada por obstrução ou bloqueio da passagem da urina, e precisou passar por cirurgia. O jogador já voltou às atividades no Ninho do Urubu e deve ficar à disposição entre o fim de abril e o começo de maio.

"Momento difícil pelo qual passei na minha vida. Prometi que só iria falar mais a fundo quando voltasse a jogar. Só dizer que foi difícil e agradecer a deus e às minhas famílias. Minha segunda é esse grupo do Flamengo. Recebi a outra medalha (da Taça Guanabara) hospital, eu me sinto honrado por isso. São pequenos gestos que te dão força. Estou feliz pela oportunidade de saber que ainda posso continuar jogando futebol. Daqui a umas semanas estou de volta e vou poder falar melhor sobre esse momento", disse, em entrevista à Band.

Para um elenco recheado de astros e que passou em branco em 2023, iniciar a temporada com um troféu é motivo de muita comemoração. Para Gerson, não há motivo que diminua a conquista do Campeonato Carioca, e o volante exaltou o trabalho do grupo.

"Tem que comemorar, sim, para valorizar nosso esforço. A gente sai todo dia cedo pra treinar, como que a gente vai ser campeão e não dar importância? A temporada é longa, não acabou, é continuar com os pés no chão. Nosso grupo sempre foi muito unido nos altos e baixos. Agora é comemorar e correr atrás do que deixamos passar no ano passado", destacou o camisa 20.



"Em 2023 foi um ano muito difícil, duro. Tivemos oportunidade de sermos campeões, mas não conseguimos. Agora começamos o ano de outra forma, levantando um troféu que significa muito para gente, pensando na sequência.