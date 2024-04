Flamengo levantou o troféu de campeão carioca de 2024 ao vencer o Nova Iguaçu - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/04/2024 19:50 | Atualizado 07/04/2024 19:54

Rio - Equilíbrio e confiança. Essas foram as duas palavras utilizadas por Tite para resumir o que foi a campanha do Flamengo no Campeonato Carioca. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu , neste domingo (7), no Maracanã, o treinador rubro-negro celebrou o início de temporada do elenco e valorizou as opções que têm, afirmando não ter o chamado "11 ideal" nos jogos.

Depois de vencer por 3 a 0 na partida de ida, o Fla voltou a bater o Orgulho da Baixada, desta vez pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Bruno Henrique, e levantou seu 38º título do Campeonato Carioca. Campanha invicta no primeiro troféu do treinador pelo clube da Gávea.

"É equilibrada. É a melhor equipe. A que mais venceu, que mais gols fez, o melhor saldo de gols, que menos tomou gols... Quando você consegue estabelecer um equilíbrio e consegue ter os atletas com tempo para poder exercitar o trabalho, fica mais fácil. Ano passado, um momento extremamente difícil, nos deu esse primeiro passo para essa construção", disse Tite, em entrevista à Band.

Tite chegou ao Flamengo em outubro de 2023 para a reta final do Campeonato Brasileiro, herdando trabalho do argentino Jorge Sampaoli, e conseguiu sete vitórias em 12 jogos, o que colocou a equipe no G-4 do Brasileirão. Um elenco novo para ele, mas que foi sendo trabalhado com tempo e ajustado para um recomeço do projeto. Para o treinador, o dia a dia no Ninho do Urubu está sendo muito bem gerido.

"Existe uma palavra mágica que se chama confiança. Quando o trabalho no dia a dia, fora dos bastidores, que pessoas não enxergam, é feito com dedicação e aplicação, os atletas que entram vão dar sua melhor parcela. É o caso do BH (Bruno Henrique). Quem diz? Eu não tenho equipe titular, tenho um momento melhor de cada um. Cebolinha em um momento, BH em outro, Luiz (Araújo) em outro. Isso vai dando confiança no trabalho."