Capitão Arrascaeta levanta o troféu do 38º título de Campeonato Carioca do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Capitão Arrascaeta levanta o troféu do 38º título de Campeonato Carioca do FlamengoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/04/2024 18:57

38º título de Campeonato Carioca do Flamengo, que já era quase certo , que já era quase certo após o 3 a 0 na partida de ida , está confirmado após nova vitória sem muito esforço no Maracanã. O 1 a 0, gol de Bruno Henrique, sobre um honroso Nova Iguaçu dá fim de uma vez ao incômodo jejum de mais de um ano sem uma conquista relevante - foi campeão da Taça Guanabara deste ano - e confirma um início de temporada promissor.

11 vitórias e quatro empates, 29 gols marcados e apenas um sofrido, em jogo com time alternativo. Além disso, o elenco principal só tropeçou duas vezes (empates com Vasco e Fluminense), mostrando a força de um time equilibrado com Tite, que conquistou o primeiro título pelo clube apostando em um sistema defensivo forte e com muito talento para resolver no ataque, principalmente com Pedro, o artilheiro da competição com 11 gols. Campeão invicto pela sétima vez, recorde entre os clubes cariocas , o Rubro-Negro fez uma campanha quase perfeita, com, em jogo com time alternativo. Além disso, o elenco principal só tropeçou duas vezes (empates com Vasco e Fluminense), mostrando a força de um time equilibrado com Tite, que conquistou o primeiro título pelo clube apostando em um sistema defensivo forte e com muito talento para resolver no ataque, principalmente com Pedro, o artilheiro da competição com 11 gols.

fotogaleria

Flamengo em ritmo de treino

Mesmo com uma grande vantagem, o Flamengo foi a campo com a equipe titular, mas parecia se poupar para o jogo de quarta-feira pela Libertadores, contra o Palestino, no Maracanã. Em ritmo lento e sem tanta intensidade, a equipe abusou de bolas longas e passes laterais, criando pouco. Quando forçou nos acréscimos do primeiro tempo, quase abriu o placar em chute no travessão de Everton Cebolinha e com Arrascaeta, que parou no goleiro Fabrício.

Do outro lado, o Nova Iguaçu lutou bastante e foi melhor. Sem se abater com a desvantagem, quis cair com honra e mostrou um futebol melhor do que no jogo de ida. O time do técnico Carlos Vitor conseguiu jogar desta vez, mesmo perdendo o artilheiro Carlinhos, que se sentiu a coxa direita no aquecimento, e Bill, com dores no joelho direito. Xandinho teve a melhor chance, ao aparecer na cara de Rossi, mas a bola subiu demais e foi para fora ao tentar encobri-lo.

Melhora no segundo tempo

Bastou ao Flamengo jogar um pouco mais objetivamente, sem pensar querer apenas passar o tempo, para criar chances em profusão. Foram quatro em 15 minutos após o intervalo. Cebolinha parou mais uma vez na trave, novamente aparecendo em boa posição para finalizar pela esquerda, assim como Arrascaeta, que mandou para fora. O atacante perdeu outra chance e Maicon ainda salvou em cima da linha chute de De La Cruz.

Xandinho, em jogada individual, chegou mais uma vez perto, mas foi a única vez que o Nova Iguaçu incomodou na segunda etapa. E, assim como no primeiro confronto, a vitória foi construída de forma natural, com base na diferença técnica.

Ao poupar Arrascaeta e Everton Cebolinha, Tite colocou Allan e Bruno Henrique, respectivamente, e o atacante marcou um golaço, aos 28 minutos, logo na primeira participação, ao chutar de primeira cruzamento para trás de Ayrton Lucas, após lançamento de Léo Pereira. Fabrício ainda salvou o Nova Iguaçu duas vezes, contra Ayrton Lucas e Pedro.

Flamengo 1x0 Nova Iguaçu



Local: Maracanã (RJ).

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ).



Gols: Bruno Henrique (aos 28min/2ºT);

Cartões amarelos: Léo Pereira, Luiz Araújo (FLA); Lucas Campos, Sérgio Raphael, Lucas Cruz (NOV);





Flamengo: Rossi, Varela (Everton Araújo), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Igor Jesus), De La Cruz (Victor Hugo) e Arrascaeta (Allan); Luiz Araújo, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite.



Nova Iguaçu: Fabrício Santana, Yan Silva (Fernandinho), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Guilherme (Ronald), Albert e Yago Ferreira (Lucas Cruz); Xandinho, Bill (Lucas Campos) e Marllon. Técnico: Carlos Vitor.