A primeira conquista de Tite pelo Flamengo pode ser o campeão invicto do Carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

A primeira conquista de Tite pelo Flamengo pode ser o campeão invicto do Carioca Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/03/2024 12:02 | Atualizado 25/03/2024 12:06

Com nove vitórias e quatro empates em 13 partidas, o Flamengo está muito perto de se sagrar pela sétima vez campeão invicto do Campeonato Carioca. Último a conseguir o feito, em 2017, o Rubro-Negro está empatado com o Vasco, com seis, e pode se isolar como quem mais conquistou o título sem derrota, se superar o Nova Iguaçu na final de 2024, que começa no sábado (30), às 17h no Maracanã.

A missão dos comandados de Tite é repetir 1915, 1920, 1979, 1996, 2011 e 2017.



A primeira vez, há 109 anos, representou a segunda conquista do Flamengo de Carioca. Apenas sete clubes disputaram a competição (os outros foram: Fluminense, Botafogo, América, Bangu, São Cristóvão e Rio Cricket) por pontos corridos, em dois turnos. Foram oito vitórias e quatro empates em 12 jogos, com 35 gols marcados e 11 sofridos.



Em 1920, o Rubro-Negro voltou a sobrar sobre os adversários. Com 13 vitórias e cinco empates contra nove adversários em turno e returno, conquistou o segundo título invicto.



Somente 59 anos depois viria a terceira conquista sem perder, agora com Zico e muitos jogadores que viriam a conquistar o Mundo e a América. No segundo de dois Cariocas disputados em 1979, que ficou conhecido como Especial e que reuniu pela primeira vez os representantes da cidade e do estado após a unificação, o time ficou invicto por 18 partidas, vencendo 13 vezes e empatando cinco.



A quarta vez foi em 1996, em mais um campeonato por pontos corridos, que foi dividido em dois turnos. Como conquistou os dois, o Flamengo não precisou jogar a fase final e se sagrou campeão após 18 vitórias e quatro empates na campanha.



Em 2011, o Rubro-Negro com Ronaldinho Gaúcho levou o título de maneira invicta pela primeira vez com o regulamento dividindo os clubes em dois grupos, com semifinal e final. E de novo não foi necessário a fase final, porque os comandados de Vanderlei Luxemburgo conquistaram os dois turnos, com 12 vitórias e sete empates.



Já a última vez, foi há quase sete anos, o Rubro-Negro foi campeão da Taça Guanabara e chegou a ser eliminado pelo Vasco na semifinal da Taça Rio com um empate em 0 a 0 - o adversário tinha a vantagem do resultado igual. Mas na fase final superou Botafogo, na semifinal, e Fluminense para ser campeão com 12 vitórias e cinco empates.





Confira todos os campeões invictos do Carioca



Flamengo: 6 vezes (1915, 1920, 1979 Especial, 1996, 2011 e 2017)

Vasco da Gama: 6 vezes (1924, 1945, 1947, 1949, 1992 e 2016)

Fluminense: 3 vezes (1908, 1909 e 1911)

São Cristóvão: 1 vez (1937)

Botafogo: 1 vez (1989)