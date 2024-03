André Franco - Divulgação / Porto

Publicado 23/03/2024 15:00 | Atualizado 23/03/2024 15:01

Rio - Com a janela de transferências fechada, o Flamengo não irá buscar nenhuma grande contratação no primeiro semestre, mas o clube está de olho no meio do ano. De acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro deverá voltar à carga por André Franco, de 25 anos, volante do Porto.

O Flamengo buscou a contratação do jogador neste ano, oferecendo uma proposta de 4 milhões de euros (algo em torno de R$ 21,52 milhões) por 80% dos direitos de André Franco, mas o Porto acabou recusando a proposta.

A contratação de um jogador para o setor vem sendo avaliada pelo Flamengo. O Rubro-Negro perdeu recentemente Thiago Maia para o Internacional, e com isso, o entendimento é que o elenco precisa de mais uma peça para a posição.

Nascido em Portugal, André Franco foi revelado na base do Sporting. Ele passou por Estoril, antes de chegar ao Porto em 2022. Na temporada atual, o volante entrou em campo em 23 jogos, fez um gol e deu três assistências.