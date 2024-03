O goleiro Rossi ainda não levou gol com a camisa do Flamengo em 2024 - Marcelo Cortes / Flamengo

O goleiro Rossi ainda não levou gol com a camisa do Flamengo em 2024Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/03/2024 13:12

seguir deixando seu nome no Rubro-Negro, só que com títulos conquistados.

Em menos de um ano no Flamengo, Rossi já entrou para a história ao superar Cantarele, um dos grandes goleiros do clube, como o recordista de minutos e jogos sem sofrer gol . Mas o argentino não querer parar apenas nessa marca e pretende

"Quero ganhar aqui no Flamengo, vamos para isso. O professor (Tite) está construindo um grande time, o equilíbrio que ele fala é muito importante para nós", afirmou em entrevista à FlaTV.

Após chegar a 965 minutos sem sofrer gol em 10 jogos em 2024 - os outros 65 minutos são da última partida em 2023 - , Rossi terá a possibilidade de conquistar o primeiro título nas próximas semanas, do Campeonato Carioca.



Nos dois jogos contra o Nova Iguaçu, o goleiro poderá contar mais uma vez com os companheiros para seguir sem sujar o uniforme. Essa foi uma brincadeira que surgiu nas redes sociais por causa do pouco trabalho que ele teve nos jogos desta temporada: contra o Fluminense, na semifinal, nenhuma bola adversária foi no alvo.



Um torcedor chegou a postar nos comentários de uma postagem: "A lavanderia do CT já está brava com você, Rossi, suja o uniforme logo". E o goleiro exaltou os companheiros para seguir assim.

"Levamos como brincadeira, mas acho que eu não sujar uniforme é muito importante para o time, porque sabe que está fazendo um grande trabalho em campo. Eu estou no final da defesa, começa lá na frente com os atacantes. É muito importante o trabalho deles para eu não sujar o uniforme também (risos)", brincou.