Gerson com a camisa 8 do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/03/2024 19:46

Rio - O meia Gerson, de 26 anos, segue se recuperando de uma operação na região renal e vem apresentando resultados excelentes. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, o jogador já vem realizado alguns trabalhos leves e vem sendo avaliado semanalmente para definir o prazo para retornar aos gramados.

Gerson não entra em campo desde o dia 15 de fevereiro, quando atuou na vitória por 3 a 0 do Flamengo sobre o Bangu, pelo Carioca. Três dias depois, foi internado e diagnosticado com hidronefrose (dilatação do rim). No dia 1º de março, foi submetido à uma pieloplastia para correção de estenose congênita.

A tendência é que o jogador ainda fique afastado dos gramados no próximo mês. Ele certamente não terá condições de entrar em campo nas finais do Campeonato Carioca e nas duas primeiras partidas da fase de grupos da Libertadores.