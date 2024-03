Arrascaeta em viagem do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/03/2024 13:03

Rio - Com Millonarios, da Colômbia, e Bolívar, da Bolívia, o Flamengo terá que enfrentar uma velha conhecida na fase de grupos da Libertadores: a altitude. O Rubro-Negro definiu sua estratégia para as duas partidas, fora de casa, e a delegação irá agir de forma diferente nos duelos.

Para a estreia, que será contra o Millonarios, em Bogotá, a mais de 2.600 metros acima do nível do mar, o Flamengo irá embarcar para Colômbia, no domingo, dia 31, dois dias antes do jogo. O Rubro-Negro ficará direto na capital colombiana, e irá realizar uma atividade no país na véspera da partida.

"Nós sabemos o que envolve você jogar nessas chamadas altas altitudes. Quando você é exposto a esse tipo de ambiente, você logo hiperventila. Logo que você põe os pés em La Paz, na hora em que abre a porta do avião, você vai começar a hiperventilar", explicou Fábio à FlaTV.

"Os sintomas agudos dessa exposição começam a aparecer seis horas após essa exposição. É por isso que, provavelmente, nós vamos na hora do jogo. Estamos conversando para ver que conclusão podemos chegar e viabilizar essa logística", completou.

A altitude de Bogotá não será a maior que o Flamengo enfrentará na Libertadores. No dia 24 de abril, o clube carioca visitará o Bolívar-BOL em La Paz. A partida será no Estádio Hernando Siles, o segundo mais alto da competição, com 3.640 metros acima do nível do mar. Já para essa partida, o Rubro-Negro irá iniciar sua preparação em Santa Cruz de la Sierra, que fica só 400m acima do nível do mar, e só chegará a La Paz no dia do confronto.

O Flamengo estreia na Libertadores no dia 2 de abril, às 19h (de Brasília), contra o Millonarios, no Estádio El Campín. Além do time colombiano e do Bolívar, o Palestino-CHI também será adversário do Rubro-Negro no Grupo E.