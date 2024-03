Duelo entre Millionários e Flamengo, pela Libertadores, pode ser em outro estádio - Reprodução / X

Publicado 20/03/2024 19:38

Rio - Por meio de um comunicado publicado nesta quarta-feira (20), o Millonarios anunciou que a partida contra o Flamengo, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, no dia 2 de abril, será com público reduzido. O motivo é o fato do palco do jogo, o Estádio El Campín, receber um show da cantora colombiana Karol G três dias após a realização do confronto.

Antes da partida entre Millonarios e Flamengo, o palco da apresentação será montado, o que obrigará o clube colombiano a receber "apenas" 24 mil pessoas em seu estádio.

Comunicado Oficial sobre el juego de Copa CONMEBOL Libertadores frente a Flamengo en El Campín.



https://t.co/HXG6SaZkBH pic.twitter.com/51Q1oi6HRE — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 20, 2024

Havia a possibilidade do jogo ser realizado em outro local , devido a realização do show, algo que ajudaria o Flamengo, já que o El Campín tem uma altitude de mais de 2.600 metros. No entanto, o clube colombiano não quis abrir mão, tentou manter a partida em seu estádio e conseguiu.

Antes de seu primeiro compromisso na Libertadores, o Flamengo retorna aos gramados para enfrentar o Nova Iguaçu, pela primeira partida da final do Campeonato Carioca, no sábado (30), no Maracanã, às 17h.