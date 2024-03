Arrascaeta em ação pelo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Arrascaeta em ação pelo Flamengo na semifinal do Campeonato CariocaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/03/2024 21:08

Rio - A definição da data de estreia do Flamengo na fase de grupos da Conmebol Libertadores implicará em uma mudança no Campeonato Carioca. Como o primeiro jogo do Rubro-Negro está marcado para o dia 2/4, uma terça-feira, a partida de ida contra o Nova Iguaçu, pela grande final, foi antecipada para o sábado (30). O horário ainda não foi definido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O segundo jogo da decisão do Estadual acontecerá entre o duelo com o Millonarios (estreia) e o primeiro jogo do Rubro-Negro em casa pela Libertadores, no dia 10, às 21h30 (de Brasília), contra o Palestino.

De folga desde o empate em 0 a 0 com o Fluminense, que classificou para enfrentar o Nova Iguaçu, o elenco do Flamengo retorna às atividades nesta quarta-feira (20), no Ninho do Urubu. O técnico Tite tem os desfalques de Ayrton Lucas e Fabrício Bruno, convocados para a seleção brasileira, além de Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Viña, à disposição do Uruguai.