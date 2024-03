Flamengo está perto de fechar patrocínio para os meiões - Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo está perto de fechar patrocínio para os meiõesMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/03/2024 17:05

Rio - O Flamengo encaminhou acerto com mais um patrocinador para seu uniforme. O Zé Delivery, aplicativo de delivery de bebidas da Ambev, deve estampar sua marca nos meiões do clube por R$ 10 milhões ao ano.

O acordo ainda não está fechado, já que depende de aprovação do Conselho Deliberativo. A votação foi convocada pelo clube para o próximo dia 25 e também debaterá a exclusividade da Ambev na venda de produtos na Gávea e no Ninho do Urubu.

Caso o patrocínio seja aprovado, a estreia será no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, no dia 30, no Maracanã.

Com a nova parceria, o Flamengo passará a arrecadar R$ 243,3 milhões por ano com seu uniforme.

Confira como ficará a divisão:

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano



Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano



BRB (omoplata): R$ 25,2 milhões/ano



Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano



Kwai (manga): R$ 10 milhões



ABC (short): R$ 7,1 milhões



Assist card (barra traseira): R$ 8,5 milhões



Tim (número): R$ 7 milhões

Zé Delivery (meiões): R$ 10 milhões