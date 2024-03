De La Cruz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/03/2024 14:45

Rio - Principal contratação do Flamengo para 2024, De La Cruz não esconde que seu maior objetivo é conquistar a Libertadores com o time carioca. Vice-campeão com o River Plate em 2019, na final histórica justamente contra o Rubro-Negro, o uruguaio garante que agora sonha em viver o outro lado da moeda.

"Em três ou cinco minutos, tudo se foi abaixo. Aconteceu de o Flamengo ganhar, e a partida foi muito equilibrada. Fizemos uma grande Libertadores e eu também. Eles tinham sofrido pouco e com a gente sofreram mais do que realmente tinha sofrido durante a Libertadores. Obviamente que agora há a expectativa de conquistá-la também com os que me fizeram sofrer em 2019 (risos), me fizeram chorar um pouquinho porque ninguém gosta de perder, ainda mais uma final da Libertadores", disse De La Cruz durante gravação no "Content Day", da Libertadores, onde também revelou que é alvo de zoações dos jogadores do elenco que disputaram aquela final.

"Gabi brinca, Giorgian igual, mas sempre com respeito e numa boa onda. Creio que a união do grupo e com a participação de todos vai ser muito importante para conquistar todos os objetivos traçados para esse semestre. Temos um grande plantel, uma grande comissão técnica e, junto com os diretores, vamos nos alinhar pelo mesmo objetivo e tratar de conseguir", completou.

Durante o papo, De La Cruz também destacou como tem sido sua adaptação ao Flamengo. Segundo ele, o carinho da torcida está sendo importante no processo.

"Estão loucos da cabeça, são muito passionais, vivem de uma forma muito particular. Me demonstraram muitíssimo carinho no momento em que cheguei e inclusive antes de chegar. Me "coparam" (tomaram) as redes sociais pedindo que eu viesse", declarou o uruguaio.

"Uma vez aqui, eles seguem me demonstrando esse carinho. Não só comigo, mas também com meus companheiros. Acredito que é muito importante para que todos sintam o apoio da nação, como dizem aqui. Vai ser importante para os nossos objetivos", finalizou.