'Maracanã - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 20/03/2024 19:50 | Atualizado 20/03/2024 19:51

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou a tabela dos jogos das finais do Campeonato Carioca 2024, entre Flamengo e Nova Iguaçu. Como o Rubro-Negro estreia na Libertadores numa terça-feira (2/4), o primeiro jogo da decisão acontecerá num sábado (30/3). Já o confronto da volta acontecerá para um domingo (7/4). A única pendência é a confirmação do horário desta segunda partida. Abaixo, confira como ficou a tabela:

NOVA IGUAÇU x FLAMENGO

Data e hora: 30/3 (sábado), às 17h

Local: Maracanã

Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (canal fechado) e GOAT (YouTube)

FLAMENGO x NOVA IGUAÇU

Data e hora: 7/4 (domingo), em horário a definir

Local: Maracanã

Transmissão: Band (TV aberta), BandSports (canal fechado) e GOAT (YouTube)