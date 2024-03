Tite em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Publicado 21/03/2024 10:51

O Flamengo se reapresentou na tarde da última quarta-feira (20) com novidades no Ninho do Urubu. O técnico Tite chamou sete jogadores que fizeram parte do elenco rubro-negro que para completarem os treinos durante a Data Fifa. São eles: Lorran, Rayan Lucas, Lucas Furtado, Carbone, Zé Welinton, Weliton e Lucyan. Rio -com novidades no Ninho do Urubu. O técnico Tite chamou sete jogadores que fizeram parte do elenco rubro-negro que conquistou a Libertadores sub-20, no último domingo (17), em Maldonado, no Uruguai

A comissão técnica do Flamengo precisou recorrer aos jovens para repor as ausências dos próximos dias. O clube não está podendo contar com Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Varela, convocados pelo Uruguai, e Ayrton Lucas e Fabrício Bruno, chamados para a seleção brasileira. Pulgar, que chegou a ser convocado pelo Chile e cortado por lesão, segue em tratamento após desgaste muscular no quadríceps e não está indo a campo.

Entre os garotos, quem gera mais expectativa é Lorran, de 17 anos, herói do título da Libertadores sub-20. Ele é considerado a maior promessa do clube desde Vini Jr e Lucas Paquetá. O volante Rayan Lucas e o zagueiro Carbone já são conhecidos de Tite, uma vez que chegaram a treinar com os profissionais neste ano.

Assim como o trio, o lateral-esquerdo Zé Welinton, de 20 anos, o lateral-direito Lucyan, de 17, o goleiro Lucas Furtado, de 19, e o atacante Weliton, de 18, também foram titulares no título continental.