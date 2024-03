Jogadores do Flamengo celebram título inédito no Uruguai - Divulgação / Libertadores Sub-20

Jogadores do Flamengo celebram título inédito no UruguaiDivulgação / Libertadores Sub-20

Publicado 17/03/2024 18:11

Flamengo venceu o Boca Juniors de virada, por 2 a 1, e conquistou pela primeira vez o título da Libertadores da América Sub-20. Lorran, camisa 10 do Rubro-Negro, deu bela assistência para Shola marcar o primeiro e, depois, fez um golaço para colocar o clube carioca em vantagem no placar. Pelo time argentino, Ignacio Rodríguez mandou a bola para as redes.

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO!



É CAMPEÃOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO da @LibertadoresU20! pic.twitter.com/YwE5CmLFbV — Flamengo (@Flamengo) March 17, 2024

Todos os gols da partida foram marcados na primeira etapa. Apesar do susto logo no início do duelo, quando o Boca Juniors abriu o placar em pane geral da defesa rubro-negra, a equipe conseguiu se recuperar e virar a partida no fim dos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, o time carioca preferiu garantir o resultado e não se arriscou muito. O Boca Juniors teve a posse, mas não levou perigo.

Além de Lorran, o lateral-direito Lucyan e o volante Rayan Lucas foram destaques da partida. O nigeriano Shola também foi responsável por perturbar o lado direito da defesa argentina.