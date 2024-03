Sob o comando de Tite, o Flamengo está invicto no Campeonato Carioca - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/03/2024 14:20

Rio - O Flamengo empatou em 0 a 0 com o Fluminense , no último sábado, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, e, consequentemente, alcançou a maior sequência sem sofrer gols da história do clube, segundo o 'SofaScore'. Já são onze partidas sem ser vazado.

Vale ressaltar que o Rubro-Negro só sofreu gol uma vez ao longo da Taça Guanabara, quando entrou em campo com time alternativo para enfrentar o Nova Iguaçu, na segunda rodada. Na ocasião, o duelo terminou empatado em 1 a 1.

O time titular, em 2024, sofreu gol somente na pré-temporada, nos Estados Unidos, quando também empatou em 1 a 1 com o Orlando City, no dia 27 de janeiro.

O fato de o Flamengo não ser vazado também passa pelas mãos do técnico Tite, que busca implementar um sistema defensivo sólido. Com ele no comando, o Rubro-Negro não leva gols há dez jogos. Isso porque no primeiro confronto da sequência, que terminou empatado em 0 a 0 com a Portuguesa-RJ, a equipe era alternativa e foi comandada por Mário Jorge.

Nos 180 minutos da semifinal do Carioca, por exemplo, o Fluminense sequer finalizou no gol. Rossi, defensor da meta rubro-negra, sofreu mais de um chute no alvo somente em três partidas ao longo da competição: contra Boavista, Fluminense (Taça Guanabara) e Vasco.

Confira todos os jogos da sequência sem sofrer gols do Flamengo:

. Flamengo 0x0 Portuguesa-RJ - 27/01/2024

. Flamengo 2x0 Sampaio Corrêa - 31/01/2024

. Flamengo 0x0 Vasco - 04/02/2024

. Flamengo 1x0 Botafogo - 07/02/2024

. Flamengo 3x0 Volta Redonda - 10/02/2024

. Flamengo 3x0 Bangu - 15/02/2024

. Flamengo 4x0 Boavista - 20/02/2024

. Flamengo 2x0 Fluminense - 25/02/2024

. Flamengo 3x0 Madureira - 02/03/2024

. Flamengo 2x0 Fluminense - 09/03/2024

. Flamengo 0x0 Fluminense - 16/03/2024