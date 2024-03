Tite é o técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/03/2024 19:09

Rio - Tite não fará mudanças no time titular do Flamengo para a partida deste sábado (16), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O técnico terá à disposição Ayrton Lucas, lateral-esquerdo, e Pulgar, volante, e repetirá a escalação que venceu o Fluminense por 2 a 0 na ida.

A dupla, que treinou normalmente na reta final da preparação após desconfortos musculares apresentados no primeiro clássico, foi liberada para ação. Com isso, o Flamengo irá a campo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. As informações são do site "ge".

Desfalques no jogo de ida, Wesley, lateral-direito, e Gabigol, atacante, também estão recuperados e foram entregues a Tite para a relação do duelo.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e detém a vantagem do empate no placar agregado, o Flamengo pode perder por até dois gols de diferença para o Fluminense que, mesmo assim, estará na final do Campeonato Carioca.