Léo Ortiz ainda não estreou com a camisa do FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 15/03/2024 15:50

Rio - O Flamengo gastou aproximadamente R$ 38 milhões na contratação do zagueiro Léo Ortiz, mas o valor poderá aumentar em até R$ 5,4 milhões se o clube carioca vencer dois títulos entre a Copa do Brasil, a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro.

Vale ressaltar que cada uma dessas taças significa mais R$ 2,7 milhões na conta do Red Bull Bragantino. Porém, se o Flamengo conquistar duas delas, o bônus fica estagnado em R$ 5,4 milhões. Atingido esse valor, não há mais nada a ser quitado, segundo o 'ge'.

Logo, o Campeonato Carioca não entra no pacote de títulos que poderão render mais despesas ao Flamengo em relação ao zagueiro Léo Ortiz. O Rubro-Negro, inclusive, disputa a semifinal da competição e tem vantagem considerável sobre o Fluminense para avançar à final.

O Fla-Flu será neste sábado (16), às 21h, no Maracanã, e o Flamengo pode perder por até dois gols de diferença para disputar a decisão. A ida foi 2 a 0 para o Rubro-Negro , que tem a vantagem do empate no placar agregado por ter vencido a Taça Guanabara.