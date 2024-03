Igor Jesus em ação com a camisa do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/03/2024 12:53

Rio - Um dos destaques do Flamengo neste início do ano, o volante Igor Jesus está perto de renovar seu contrato com o clube. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o jovem de 21 anos tem conversas encaminhadas para estender o vínculo até o fim de 2027.

Atualmente, o contrato de Igor Jesus com o Flamengo vai até o fim de 2025. Porém, as boas atuações do garoto neste ano fizeram com que o Rubro-Negro se adiantasse para ampliar o vínculo.

Igor Jesus foi integrado por Tite aos profissionais e recebeu chances como titular no Campeonato Carioca. Após os jogos contra Boavista e Bangu, o garoto do Ninho foi bastante elogiado pelos torcedores e também pela comissão técnica de Tite por suas atuações sólidas.

No sábado (16), Igor Jesus estará à disposição de Tite para o segundo jogo da semifinal do Carioca, contra o Fluminense, às 21h, no Maracanã. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0 e tem a vantagem da igualdade por ter conquistado a Taça Guanabara, o Rubro-Negro só fica fora da decisão se for derrotado por três gols de diferença.