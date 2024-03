Pedro e Murilo durante o jogo entre Palmeiras e Flamengo - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Pedro e Murilo durante o jogo entre Palmeiras e Flamengo

Rio - O zagueiro Murilo apontou Pedro, do Flamengo, como o atacante mais difícil de marcar do futebol brasileiro. A opinião jogador do Palmeiras foi compartilhada durante entrevista ao canal do jornalista André Hernan.

Inicialmente, a pergunta foi: "(quais são os) três atacantes mais difíceis de marcar do futebol brasileiro". Murilo, então, citou Calleri, do São Paulo, Hulk, do Atlético-MG, e Pedro, do Flamengo.

Na sequência, foi questionado sobre qual dos três era o mais difícil de marcar. Nesse sentido, Murilo apontou Calleri como o mais chato e Pedro como o mais difícil.

Murilo chegou ao Palmeiras em 2022 e logo se firmou no time titular do Alviverde. Com a camisa do time paulista, já conquistou Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Paulista.