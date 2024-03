Oscar quer voltar ao Brasil em 2025 - Reprodução/Instagram Oscar_Emboaba

Rio - O meia Oscar está decidido a retornar ao futebol brasileiro em 2025. O jogador de 32 anos não renovará seu contrato com o Shanghai Port, da China, que termina em dezembro, e já foi procurado por quatro clubes brasileiros, incluindo o Flamengo. A informação é do portal "Goal".

No meio do ano, Oscar já estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer time. Além do Flamengo, Corinthians, Internacional e São Paulo aparecem como possíveis candidatos para ser o destino do jogador.

Neste momento, o favorito para contratar Oscar é o Internacional. O clube gaúcho, que contou com o meia entre 2010 e 2012, tem mantido conversas com o estafe do jogador. Além disso, o técnico Eduardo Coudet já falou publicamente que quer contar com Oscar no elenco.

O Flamengo corre por fora, mas também tem boas chances e conta com o poder econômico a seu favor. No fim de 2022, o clube carioca tentou contratar Oscar por empréstimo para o ano seguinte, mas a negociação acabou melando. e conta com o poder econômico a seu favor. No fim de 2022,, mas a negociação acabou melando.

Para voltar ao Brasil, Oscar sabe que precisará reduzir drasticamente seu salário, um dos maiores no mundo. Atualmente, o meia recebe R$ 10 milhões mensais na China.

Oscar defende o Shanghai Port desde 2017. Pelo time chinês, coleciona 208 partidas e 60 gols marcados.