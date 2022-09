Oscar - Karim Jaafar /AFP

Publicado 06/09/2022 09:30

Rio - Sem conseguir acertar com o meia Oscar para esta temporada, o Flamengo já trabalha junto ao staff do jogador para tentar sua contratação para o ano que vem. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", as conversar com o Shanghai Port, da China, já foram iniciadas.

A negociação, assim como foi neste ano, seria por empréstimo. O Flamengo desembolsaria uma compensação financeira para ter Oscar por um período. O Shanghai Port deseja que o meia volte a atuar na China e o jogador também não planeja "chutar o balde" para voltar ao futebol brasileiro.

No Brasil, Oscar foi revelado pelo São Paulo, mas se destacou pelo Internacional. Em 2012 foi vendido ao Chelsea, clube no qual viveu seu auge internacional, sendo titular da seleção brasileira na Copa de 2014. Em 2017 foi negociado com o Shanghai Port. O meia se tornou ídolo na China e jamais deixou a equipe.