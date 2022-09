Everton Ribeiro completará 49 jogos pelo Flamengo na Libertadores nesta quarta-feira - Gilvan de Souza/Flamengo

Everton Ribeiro completará 49 jogos pelo Flamengo na Libertadores nesta quarta-feiraGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/09/2022 10:53

Rio - Nesta quarta-feira, caso entre em campo, Everton Ribeiro vai se tornar o jogador com mais partidas pelo Flamengo na Libertadores. Empatado com Junior, com 48 jogos, o meia irá superar esse número contra o Vélez Sarsfield, no jogo de volta pela semifinal da competição, no Maracanã. O apoiador afirmou que jamais imaginou que fosse conseguir ultrapassar o Maestro em uma marca tão importante.

"Empatei com o Junior, que é uma referência do Flamengo e tenho a alegria de conhecê-lo pessoalmente. Nunca sonhei em passar um ídolo como ele. Foi algo que aconteceu jogo a jogo, com muito sacrifício. Conquistei uma Libertadores e agora estamos em uma semifinal. Espero que junto com essa marca venha mais um título. Estou focado em conseguir cada vez mais coisas boas", disse Everton ao "globoesporte.com".

Desde 2018, Everton Ribeiro disputou cinco edições da Libertadores pelo Flamengo. Além de ter sido um dos protagonistas do título de 2019, o meia acumula momentos marcantes durante todo o tempo de torneio com a camisa rubro-negra, como ter marcado duas vezes em quatro partidas, contra o Emelec, em 2018, diante do San José, em 2019, Junior Barranquilla, em 2020, e Talleres, em 2022.

Com 11 gols no total, Everton é o quinto maior artilheiro do Flamengo na Libertadores, atrás apenas de Gabigol, Zico, Bruno Henrique e Pedro.