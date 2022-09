Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo

RodineiMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/09/2022 13:24

Rio - O bom momento de Rodinei vem empolgando o narrador e apresentador Galvão Bueno. Em participação no programa "Bem, Amigos!", ele afirmou que o lateral do Flamengo é o melhor da posição no país, no momento, e que o levaria para a Copa do Mundo.

"Capaz de alguém dizer que eu estou maluco. Quem é o melhor lateral-direito do futebol brasileiro nesse momento? Rodinei! Sem dúvida nenhuma. Para mim, é o Rodinei sem dúvida nenhuma. A força física, a velocidade e a confiança que ele ganhou. E não está para renovar com o Flamengo. Mas ele pega a bola e vai para cima de todo mundo", afirmou.

Apesar do bom momento, Rodinei não vai continuar no Flamengo no ano que vem. O jogador, de 30 anos, tem contrato até o fim de 2022 e não vai renovar. O Grêmio, o Atlético-MG, o Botafogo e o River Plate aparecem como possibilidades para o jogador.