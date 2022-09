Paulinho foi um dos destaques do elenco do Flamengo de 2013 - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 06/09/2022 19:47

Rio - Campeão da Copa do Brasil de 2013 vestindo a camisa do Flamengo, o atacante Paulinho está de casa nova. Nesta terça-feira (6), o jogador foi anunciado pelo Americano F.C., que disputa a Série A2 do Campeonato Carioca.

Paulinho é o novo contratado do canão!



O atacante tem passagens pelo Flamengo, Santos, Vitória, Náutico e por último a Desportiva do Espírito Santo, sendo comandado pelo nosso treinador Rafael Soriano.



Bem-vindo ao maior do interior, @paaulinhooficial pic.twitter.com/NIfMrzb8av — Americano FC (@Americano_FC) September 6, 2022 Cria da base do Flamengo de Guarulhos, o jogador teve seu maior destaque quando defendeu o Rubro-Negro carioca. Nos quatro anos que ficou na equipe, rapidamente caiu nas graças da torcida com as suas boas atuações, e recebeu o apelido de "Paulinho de 762". Cria da base do Flamengo de Guarulhos, o jogador teve seu maior destaque quando defendeu o Rubro-Negro carioca. Nos quatro anos que ficou na equipe, rapidamente caiu nas graças da torcida com as suas boas atuações, e recebeu o apelido de "Paulinho de 762".

Aos 34 anos, Paulinho chega para o 12º clube de sua carreira. Além do Flamengo de Guarulhos e do Flamengo do Rio, o atacante também defendeu o Piracicaba, Santos, Vitória, Guarani, Gyeongnam FC (Coréia do Sul), Naútico, Anápolis, Rio Branco e Desportiva. Neste ano, Paulinho disputou oito partidas, marcou três gols e deu duas assistências.