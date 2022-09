Diego Ribas - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Diego RibasMarcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 05/09/2022 19:24

Rio - Dorival Júnior e Diego Ribas estiveram entre os mais criticados pela torcida do Flamengo no empate contra o Ceará, em 1 a 1, pelo Brasileirão. Depois do duelo, nesta segunda-feira, o treinador rubro-negro esteve no "Charla Podcast" e defendeu a importância do camisa 10 para o elenco.

Para o técnico do Flamengo, Diego tem um valor altíssimo para o elenco do clube da Gávea. Mesmo longe de seu melhor momento, o meia ainda faz toda a diferença na relação com os companheiros.

"Diego é um dos que mais trabalha, se dedica e se entrega. Pode não viver seu melhor momento, mas não deixa de ser muito importante. Num grupo, às vezes você paga um preço alto por perder um jogador desses. O Diego é um desses. As pessoas não entendem, porque acham que a única resposta é dentro de campo", disse.

Até o momento, Diego disputou 29 jogos pelo Flamengo em 2022, sendo 12 deles como titular. Apesar da boa rotatividade, muitos torcedores do Flamengo estão na bronca com o camisa 10. O meia, inclusive, já revelou que não renovará o contrato no fim do ano.

Por enquanto, Diego segue à disposição de Dorival Júnior para a sequência da temporada. O jogador deve estar no banco de reservas na partida contra o Vélez, nesta quarta-feira, válida pela semifinal da Libertadores.