Cumprimento tradicional de Gabi com Seu DenirMarcelo Cortes / Flamengo

Nesta segunda-feira, o Flamengo confirmou que Seu Denir, funcionário histórico do clube, está com um tumor no cérebro e precisará passar por uma cirurgia nos próximos dias. Em nota, o Rubro-Negro também ressaltou o massagista segue acompanhado de perto pelo Departamento Médico do Fla.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o nosso querido massagista Denir foi diagnosticado com um tumor no cérebro e passará por cirurgia nos próximos dias. No momento, ele está internado em um hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro, realiza exames e segue acompanhado de perto pelo departamento médico do clube. Estamos juntos com a família na corrente positiva e desejamos uma boa recuperação", diz a nota do Rubro-Negro.

ENTENDA A SITUAÇÃO

No último sábado, Seu Denir passou mal no CT do Ninho do Urubu e foi encaminhado a um hospital na Zona Oeste. Lá, passou por exames que confirmaram o tumor no cérebro.

Cabe destacar que Denir é um dos funcionários mais queridos do clube - tanto pelos jogadores quanto pelos torcedores. Ele trabalha no Flamengo desde 1980 e chegou a ser homenageado quando o Rubro-Negro conquistou o Campeonato Carioca 2021. Na ocasião, o massagista estava próximo de completar 40 anos de serviços prestados ao Fla e levantou a taça da competição junto com os jogadores.