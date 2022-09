Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/09/2022 19:44

Rio - O atacante Gabigol, de 26 anos, viveu uma manhã de duplo sentimento no Maracanã. O jogador marcou e foi expulso no empate do Flamengo com o Ceará, em duelo pela Série A. Após a partida, o artilheiro utilizou as redes sociais para fazer uma publicação.

"Até o fim! Contra tudo e todos", escreveu Gabigol. O gol marcado pelo atacante na partida contra o Ceará foi histórico. Com 26 anos, o jogador do Flamengo se tornou o atleta mais jovem a alcançar a marca de 100 gols pela Série A da competição.

Expulso, Gabigol será desfalque do Flamengo contra o Goiás na próxima rodada. Além dele, Pedro também está suspenso. No meio de semana, o Rubro-Negro joga contra o Velez, pela semifinal da Libertadores. Com a goleada pro 4 a 0 no jogo de ida, a tendência é que Gabigol, que está pendurado, seja poupado.