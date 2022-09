Gabigol é um dos grandes nomes do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Gabigol é um dos grandes nomes do FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 03/09/2022 11:29 | Atualizado 03/09/2022 11:31

Rio - Maior artilheiro do Flamengo nas últimas quatro temporadas, Gabigol pode atingir mais uma marca importante. Há a possibilidade de o atacante se tornar o jogador mais jovem a marcar 100 gols no Brasileirão. O Rubro-negro encara o Ceará neste domingo (4), às 11h, no Maracanã, pela 25ª rodada.

O atacante, que completou 26 anos na última terça-feira (30), também pode chegar a 200 jogos com a camisa do Flamengo, caso entre em campo diante do Vozão.

Desde que chegou ao clube da Gávea, em 2019, Gabigol vem quebrando recordes e ultrapassou marcas de grandes nomes do futebol brasileiro. Em busca de mais um feito, caso o camisa nove anote um tento, irá superar Roberto Dinamite, que, em 1980, alcançou o feito quando tinha 26 anos e 24 dias.

O último gol marcado por Gabi no Brasileirão foi no dia 6 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada, na vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, pelo placar de 2 a 0.