Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo

RodineiMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/09/2022 09:00 | Atualizado 02/09/2022 09:15

Rio - Vivendo uma ótima temporada no Flamengo, o futuro de Rodinei continua indefinido. De acordo com informações da "ESPN Argentina", o River Plate seria uma das possibilidades para o lateral-direito, que tem contrato com o clube carioca até o fim de 2022.

De acordo com a emissora, o próprio Rodinei se ofereceu para acertar com o clube argentino. A ideia dele seria ter uma experiência fora do Brasil. "Se dependesse dele, assinaria um pré-contrato amanhã com o Milionário", disse Esteban Fuertes, ex-jogador do River e amigo do empresário de Rodinei.

Rodinei chegou ao Flamengo em 2016 e foi emprestado ao Internacional em 2020 e 2021. Ele vive em 2022 o seu melhor momento pelo clube carioca, sendo titular e um dos destaques da equipe. No entanto, não irá seguir no Rubro-Negro no ano que vem.

O lateral-direito já recebeu uma proposta de contrato de três anos do Atlético-MG. Além do Galo, o Grêmio também teria interesse na contratação de Rodinei. Além do Flamengo e do Internacional, o jogador já passou por Corinthians e Ponte Preta.