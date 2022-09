Lázaro é o novo reforço do Almería, da Espanha - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 01/09/2022 19:03

Rio - O Almería, da Espanha, anunciou, nesta quinta-feira (01), a contratação do atacante Lázaro, cria da base do Flamengo. Para garantir a transferência, o clube espanhol pagou 7 milhões de euros (cerca de R$ 36.5 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atacante. Caso Lázaro dispute 25 jogos como titular na La Liga, a equipe pagará 750 mil euros (R$ 3.9 milhões) por mais 5% dos direitos.

¡Bienvenido! #LázaroRojiblanco | #F5Day pic.twitter.com/IVEPiNzK5H — UD Almería (@U_D_Almeria) September 1, 2022 Na manhã desta quinta, o jogador foi até o CT Ninho do Urubu, para recolher seus pertences e se despedir de alguns companheiros. Como o elenco está de folga, o jovem não pode encontrar todos os atletas. Lázaro viaja para a Espanha ainda hoje. Na manhã desta quinta, o jogador foi até o CT Ninho do Urubu, para recolher seus pertences e se despedir de alguns companheiros. Como o elenco está de folga, o jovem não pode encontrar todos os atletas. Lázaro viaja para a Espanha ainda hoje.

Lázaro vinha ganhando bastante destaque na "Equipe B" de Dorival Júnior. Nesta temporada, o atacante entrou em campo em 45 oportunidades, marcou oito gols e deu oito assistências para seus companheiros. O jovem é o nono jogador a deixar o elenco do Flamengo nesta temporada. Além dele, Gabriel Noga, Matheus Thuler, Rafael Santos, Mauricio Isla, Vitinho, Gabriel Batista, Willian Arão e Gustavo Henrique também se despediram do clube.