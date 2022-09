Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Em grande fase no Flamengo, Pedro vem atraindo a atenção não somente de Tite, mas de clubes europeus. Após o Sevilla, o Leeds United também teria interesse na contratação do jogador, de 24 anos. As informações são do jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências.

O interesse do clube inglês no atacante não é recente. O Leed United negociou Raphinha com o Barcelona e pode fazer um investimento grande na contratação de um brasileiro. Porém, Romano alerta que a equipe da Premier League tem pouco tempo, já que a janela de transferências está no fim.

Contratado em 2020, Pedro vive sua melhor temporada no Flamengo. Pela primeira vez, o jogador é titular e vem sendo protagonista. Em 49 jogos, o atacante balançou as redes em 23 oportunidades e deu seis assistências. O centroavante é o artilheiro do Rubro-Negro na temporada ao lado de Gabigol.