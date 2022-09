Pedro foi destaque do Flamengo em goleada na Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/08/2022 23:20

Argentina - O Flamengo está muito perto de disputar a sua quarta final da Libertadores, a terceira nos últimos quatro anos. Contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Sem dificuldades, o clube carioca goleou os argentinos por 4 a 0 e encaminho sua classificação para a decisão, que será realizada em Guayaquil, na Libertadores.

Os gols da partida foram marcados por Pedro (três vezes) e Everton Ribeiro. Com o resultado, o Flamengo poderá perder por três gols de diferença para o Vélez, no Maracanã, na próxima semana, que estará na final da competição. Antes disso, o Rubro-Negro irá encarar o Ceará, no próximo domingo, no Maracanã, pelo Brasileiro.

Mesmo atuando fora de casa, o Flamengo começou melhor a partida contra o Vélez. Com uma marcação forte em cima dos argentinos, os cariocas criaram duas boas chances antes dos 15 minutos. A primeira com João Gomes, que finalizou por cima do gol, após erro na saída de bola do Vélez. A segunda, foi mais perigosa, e Pedro recebeu com liberdade após passe de Gabigol, mas parou no goleiro Lucas Hoyos.

Aos 27 minutos, os argentino chegaram com perigo pela primeira vez. Cáceres tocou para Janson, que se virou bem e escapou da marcação de Thiago Maia e Everton Ribeiro. O jogador do Vélez avançou bem e finalizou para boa defesa de Santos. Na cobrança de escanteio, de novo, Janson apareceu bem e cabeceou para fora.

Porém, aos 32 minutos, o Flamengo chegou ao seu gol. Léo Pereira levantou bola para a área, a defesa do Vélez parou e Pedro apareceu para colocar a bola no fundo das redes do clube argentino. Dois minutos depois, os donos da casa quase empataram. Em cobrança de falta, Orellano carimbou a trave do Flamengo.

Aos 43 minutos, o Rubro-Negro chegou novamente com perigo. Arrascaeta achou Pedro, o centroavante escapou da marcação e fez o cruzamento, a bola chegou para Filipe Luís, mas o veterano pegou mal na bola e facilitou a defesa do goleiro Lucas Hoyos. No entanto no lance seguinte não teve jeito. Após bela jogada coletiva, Everton Ribeiro apareceu para colocar a bola no fundo das redes.

Em busca de um gol para diminuir a vantagem, o Vélez voltou para o segundo tempo buscando mais o gol. E com isso, o Flamengo teve mais espaço. Aos 11 minutos, os cariocas aproveitaram e fizeram o terceiro. Gabigol achou Pedro, que tocou na saída de Hoyos e fez mais um para o Flamengo na Argentina.

Logo depois, o Flamengo quase fez o quarto gol. Gabi recebeu em grande condição, mas acabou finalizando em cima de Lucas Hoyos, que saiu bem, e salvou o Vélez de ficar em uma desvantagem ainda maior. Aos 30 minutos, novamente o aniversariante da semana teve uma grande chance. Após linda jogada coletiva, Gabigol ficou na cara do gol, mas finalizou para fora.

Enquanto o ídolo do Flamengo tinha dificuldades para marcar, o mesmo não acontecia com Pedro. Aos 39 minutos, o centroavante recebeu passe e finalizou, sem chances de defesa para Hoyos, dando números finais à grande vitória dos cariocas pela Libertadores.

FICHA TÉCNICA

VÉLEZ SARSFIELD 0 x 4 FLAMENGO



Local: José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Wilmar Roldán (FIFA-Colômbia)

Cartões amarelos: Valentín Gómez, De Los Santos, Seoane (VEL); Gabigol, Thiago Maia, Léo Pereira (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Pedro, aos 31 minutos do primeiro tempo (FLA); Everton Ribeiro, aos 45 minutos do primeiro tempo (FLA); Pedro, aos 15 minutos do segundo tempo (FLA); Pedro, aos 37 minutos do segundo tempo (FLA)



VÉLEZ SARSFIELD: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de Los Santos, Valentín Gómez e Francisco Ortega; Nicolás Garayalde e Cáseres (Seoane); Luca Orellano (Julián Fernández), Walter Bou (Osório) e Lucas Janson; Lucas Pratto. Técnico: Alexander Medina.



FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes (Victor Hugo), Thiago Maia (Vidal), Arrascaeta (Pulgar) e Everton Ribeiro (Diego); Gabigol (Everton Cebolinha) e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.