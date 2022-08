Willian Arão fez um dos gols do Flamengo na vitória por 3 a 2 sobre o Vélez, na Argentina, pela Libertadores de 2021 - Marcelo Cortes / Flamengo

Willian Arão fez um dos gols do Flamengo na vitória por 3 a 2 sobre o Vélez, na Argentina, pela Libertadores de 2021Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/08/2022 09:15

O Flamengo dá o primeiro passo rumo à terceira final de Libertadores em quatro anos nesta quarta-feira, às 21h30, na Argentina, em um palco onde costuma se dar bem. Na partida de ida da semifinal, o Rubro-Negro enfrentará o Vélez Sarsfield no Jose Almafitani, estádio onde venceu quatro vezes e só perdeu um contra o adversário desta noite.

Bom retrospecto

- 6 partidas do Flamengo no Jose Almafitani, com 4 vitórias, um empate e uma derrota, e aproveitamento de 72,2%.

- O Rubro-Negro marcou 12 gols e sofreu 6.

- O confronto pela semifinal será o primeiro mata-mata entre os dois clubes na Libertadores.

Jogos no estádio

- Libertadores de 2021 (fase de grupos) - Vélez 2x3 Flamengo - gols de Willian Arão, Arrascaeta e Gabigol

- Copa Mercosul 2000 (fase de grupos) - Vélez 1x1 Flamengo - gol de Petkovic



- Copa Mercosul 1998 (fase de grupos) - Vélez 1x0 Flamengo - sem gol



- Supercopa dos Campeões da Libertadores 1997 (fase de grupos) - Vélez 0x3 Flamengo - gols de Sávio



- Supercopa dos Campeões da Libertadores 1995 (primeira fase) - Vélez 2x3 Flamengo - gols de Sávio, Edmundo e Rodrigo Mendes



- Torneio Libertad 1993 - Vélez 0x2 Flamengo - gols de Nilson e Nélio